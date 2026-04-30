МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Антироссийская политика Запада довела Украину до состояния мертвого государства, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) на самом деле начался из-за нас. Мы это поощряли. <…> В итоге страна разрушена. На Украине осталось от 18 до 20 миллионов человек. <…> Украина, по сути, — мертвое государство. <…> Нам пора остановиться!" — призвал эксперт.
По его мнению, такие жесткие подходы Вашингтона и Брюсселя к международной политике приведут к тому, что во всем мире их будут воспринимать как прокаженных и не будут взаимодействовать с ними на международной арене.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today рассказал, что страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов. По словам президента, с 2022 года Москва лишь пытается закончить войну, начатую против нее внешними деструктивными силами.
В прошлом месяце британский журнал New Statesman писал, что население Украины сократилось до примерно 20 миллионов человек, что отражает самые пессимистические прогнозы.