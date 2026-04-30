"Пора остановиться!" Произошедшее на Украине вызвало ужас в США - РИА Новости, 30.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
05:13 30.04.2026 (обновлено: 10:24 30.04.2026)
"Пора остановиться!" Произошедшее на Украине вызвало ужас в США

Макгрегор: Запад сделал из Украины мертвое государство, используя ее против РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что антироссийская политика Запада довела Украину до состояния мертвого государства.
  • Макгрегор призвал остановиться и отметил, что жесткие подходы Вашингтона и Брюсселя в международной политике могут привести к их изоляции на мировой арене.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Антироссийская политика Запада довела Украину до состояния мертвого государства, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
«

"Этот конфликт (на Украине. — Прим. ред.) на самом деле начался из-за нас. Мы это поощряли. <…> В итоге страна разрушена. На Украине осталось от 18 до 20 миллионов человек. <…> Украина, по сути, — мертвое государство. <…> Нам пора остановиться!" — призвал эксперт.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Уже через месяц": в США выступили с предупреждением о конфликте на Украине
03:12
По его мнению, такие жесткие подходы Вашингтона и Брюсселя к международной политике приведут к тому, что во всем мире их будут воспринимать как прокаженных и не будут взаимодействовать с ними на международной арене.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу India Today рассказал, что страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов. По словам президента, с 2022 года Москва лишь пытается закончить войну, начатую против нее внешними деструктивными силами.
В прошлом месяце британский журнал New Statesman писал, что население Украины сократилось до примерно 20 миллионов человек, что отражает самые пессимистические прогнозы.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Вынужден проглотить": удар Мерца по Зеленскому вызвал изумление на Западе
01:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинМинистерство обороны СШАБрюссель
 
 
