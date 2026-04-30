Рядом с воевавшим с нацистами дедом Зеленского хоронят боевиков "Азова"*

- На Всебратском кладбище в Кривом Роге, где похоронен дед Владимира Зеленского, ветеран Великой Отечественной войны Семен Зеленский, хоронят боевиков нацбатальона "Азов"*.
- Речь идет о боевиках "Азова"*, ликвидированных в разные годы в ходе боев.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Всебратском кладбище в Кривом Роге, где похоронен дед Владимира Зеленского, ветеран Великой Отечественной войны Семен Зеленский, теперь хоронят боевиков нацбатальона "Азов"*, выяснило РИА Новости, изучив соцсети и местные СМИ.
"Азов"* известен тем, что был создан из идейных нацистов, ультраправых экстремистов, в том числе иностранцев, и боевиков киевского майдана, многие из которых открыто используют гитлеровскую символику. В 2015-2024 годах на "Азов" был в США включен в списки организаций, которым запрещены поставки американского оружия, а сенаторы США характеризовали "Азов"* как расистское и антисемитское подразделение.
Дед Владимира Зеленского - ветеран войны Семен Иванович Зеленский - похоронен на Всебратском кладбище в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным украинских СМИ, на этом же кладбище похоронен Владислав Безкровный, водитель 4-го батальона спецназначения "Азов"*, ликвидированный в 2024 году в Серебрянском лесничестве, на стыке Луганской и Донецкой Народных Республик, в результате взрыва мины в блиндаже.
Также на этом кладбище похоронен бывший разведчик "Азова"* Николай Ничега с позывным "Нож", ликвидированный в 2016 году в ходе боев в районе Марьинки на покровском направлении ДНР. Уже в 2026 году на Всебратском кладбище был похоронен командир батальона 111-й бригады ВСУ, начинавший свою службу в 98-м батальоне "Азова"*, Николай Шевченко. По информации СМИ, он был ликвидирован в конце 2025 года на донецком направлении.
По данным сайта "Память народа", Семен Зеленский 1924 года рождения был призван в 1941 году, воевал в должности командира стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. Получил звание гвардии лейтенанта, в 1944 году был награжден двумя орденами Красной звезды. Согласно наградным документам, один из орденов был получен за то, что Зеленский вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод Зеленского сумел отбить четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника.
Второй орден был получен за отличие при форсировании реки Западный Буг, расположенный на границе Украины и Польши. "Товарищ Зеленский Семен И. является хорошим организатором и руководителем в своей роте… Дисциплинирован, энергичный в работе и смелый в бою", - отмечалось в документах.
