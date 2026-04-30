МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На Всебратском кладбище в Кривом Роге, где похоронен дед Владимира Зеленского, ветеран Великой Отечественной войны Семен Зеленский, теперь хоронят боевиков нацбатальона "Азов"*, выяснило РИА Новости, изучив соцсети и местные СМИ.

"Азов"* известен тем, что был создан из идейных нацистов, ультраправых экстремистов, в том числе иностранцев, и боевиков киевского майдана, многие из которых открыто используют гитлеровскую символику. В 2015-2024 годах на "Азов" был в США включен в списки организаций, которым запрещены поставки американского оружия, а сенаторы США характеризовали "Азов"* как расистское и антисемитское подразделение.

Дед Владимира Зеленского - ветеран войны Семен Иванович Зеленский - похоронен на Всебратском кладбище в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным украинских СМИ, на этом же кладбище похоронен Владислав Безкровный, водитель 4-го батальона спецназначения "Азов"*, ликвидированный в 2024 году в Серебрянском лесничестве, на стыке Луганской и Донецкой Народных Республик, в результате взрыва мины в блиндаже.

Также на этом кладбище похоронен бывший разведчик "Азова"* Николай Ничега с позывным "Нож", ликвидированный в 2016 году в ходе боев в районе Марьинки на покровском направлении ДНР. Уже в 2026 году на Всебратском кладбище был похоронен командир батальона 111-й бригады ВСУ, начинавший свою службу в 98-м батальоне "Азова"*, Николай Шевченко. По информации СМИ, он был ликвидирован в конце 2025 года на донецком направлении.

По данным сайта "Память народа", Семен Зеленский 1924 года рождения был призван в 1941 году, воевал в должности командира стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. Получил звание гвардии лейтенанта, в 1944 году был награжден двумя орденами Красной звезды. Согласно наградным документам, один из орденов был получен за то, что Зеленский вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод Зеленского сумел отбить четыре атаки и захватил вражеский склад. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитый танк, приказал одному из своих бойцов вести огонь из пулемета боевой машины по атакующей пехоте противника.