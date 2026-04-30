Украина не показывает стремления к миру, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.04.2026
02:17 30.04.2026
Украина не показывает стремления к миру, заявил Мирошник

Мирошник: Киев наращивает удары по гражданским объектам России

  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина не показывает стремления к миру и наращивает удары по гражданским объектам России.
  • Мирошник считает, что нет оснований ожидать, что Киев поддержит инициативу Москвы о перемирии ко Дню Победы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина не показывает стремления к миру, а только наращивает удары по гражданским объектам России, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.
"Сейчас мы наблюдаем, что в преддверии майских праздников идет достаточно серьезное обострение по целому ряду направлений, именно по увеличению количества ударов по гражданским объектам: атаки на административные здания, на пассажирский транспорт. И количество людей, которые пострадали от целенаправленных террористических действий со стороны Киева, увеличивается", - сказал Мирошник газете "Известия".
Дипломат считает, что нет оснований ожидать, что Киев будет поддерживать инициативу Москвы о перемирии ко Дню Победы.
"В любом случае давление с двух сторон - больше шансов на достижение урегулирования, чем только с одной", - добавил Мирошник.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Их телефонный разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, а Трамп активно поддержал эту инициативу.
