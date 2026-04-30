Во Владимирской области расширили права ветеранов СВО на получение участков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области на сессии приняли решение расширить льготы участникам СВО по получению бесплатных земельных участков, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Согласно изменениям в региональный закон "О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области" земельные участки будут вне очереди предоставлять участникам СВО - ветеранам боевых действий, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, ставшим инвалидами I группы.

"Принятое решение — это не просто юридическая норма, а глубоко символичный и своевременный шаг. Мы расширяем меры поддержки для тех, кто защищал национальные интересы России, кто проявил мужество и героизм в ходе специальной военной операции", — приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Ольги Хохловой.

Особенно важно, что закон адресован ветеранам боевых действий, удостоенным государственных наград и получившим тяжелые ранения, подчеркнула она.

"Эти люди отдали Родине самое дорогое — свое здоровье. И наш долг — окружить их заботой, создать условия для достойной жизни и реабилитации", - добавила Хохлова.