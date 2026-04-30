МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области на сессии приняли решение расширить льготы участникам СВО по получению бесплатных земельных участков, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Согласно изменениям в региональный закон "О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области" земельные участки будут вне очереди предоставлять участникам СВО - ветеранам боевых действий, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, ставшим инвалидами I группы.
Во Владимирской области расширили права ветеранов СВО на получение участков
"Принятое решение — это не просто юридическая норма, а глубоко символичный и своевременный шаг. Мы расширяем меры поддержки для тех, кто защищал национальные интересы России, кто проявил мужество и героизм в ходе специальной военной операции", — приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Ольги Хохловой.
Особенно важно, что закон адресован ветеранам боевых действий, удостоенным государственных наград и получившим тяжелые ранения, подчеркнула она.
"Эти люди отдали Родине самое дорогое — свое здоровье. И наш долг — окружить их заботой, создать условия для достойной жизни и реабилитации", - добавила Хохлова.
Как сообщалось, ранее глава Заксобрания области провела рабочую встречу с представителями регионального отделения Народного фронта. Главным итогом разговора стало достижение принципиальных договоренностей по социальной инициативе, направленной на поддержку тяжелораненых участников СВО. На встрече обсуждались меры, призванные сократить бюрократические барьеры и сделать систему поддержки бойцов более справедливой и оперативной. Народный фронт выступил с инициативой о закреплении внеочередного права на получение земельных участков для участников СВО с инвалидностью I группы, полученной вследствие боевых ранений. Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании области единогласно поддержала внесение инициативы Народного фронта на рассмотрение областного парламента.