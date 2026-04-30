Колесников предположил, как иностранцы отнесутся к флагу России на турнирах - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
09:05 30.04.2026 (обновлено: 11:22 30.04.2026)
Колесников предположил, как иностранцы отнесутся к флагу России на турнирах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство иностранных спортсменов не будут против участия России в международных соревнованиях с национальной символикой, заявил Климент Колесников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью РИА Новости, что большинство иностранных спортсменов не будут против участия россиян в международных соревнованиях с национальной символикой.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. В ответ на это глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта под эгидой организации.
"Не слежу за этими новостями, потому что есть четкие подтверждения, что у нас все будет хорошо. Я бы предложил задать вопрос самим спортсменам. Как они относятся к тому, что мы будем снова выступать вместе? Я думаю, большинству будет либо все равно, либо они будут за", - сказал Колесников.
Пловец подчеркнул, что между спортсменами всегда сохранялись хорошие отношения. "У нас всегда были дружеские отношения с иностранными пловцами. Именно их мнение, на мой взгляд, здесь самое важное", - добавил он.
