Колесников предположил, как иностранцы отнесутся к флагу России на турнирах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью РИА Новости, что большинство иностранных спортсменов не будут против участия россиян в международных соревнованиях с национальной символикой.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. В ответ на это глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта под эгидой организации.

« "Не слежу за этими новостями, потому что есть четкие подтверждения, что у нас все будет хорошо. Я бы предложил задать вопрос самим спортсменам. Как они относятся к тому, что мы будем снова выступать вместе? Я думаю, большинству будет либо все равно, либо они будут за", - сказал Колесников