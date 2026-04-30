08:28 30.04.2026 (обновлено: 11:25 30.04.2026)
В "Динамо" высказались о будущем Тюкавина и возможном отъезде игрока

Пивоваров: футболист Тюкавин не теряется в "Динамо" и не потеряется в будущем

  • Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что нападающий Константин Тюкавин не потеряется в зарубежном чемпионате.
  • Агент футболиста Алексей Сафонов заявил, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что нападающий Константин Тюкавин не потеряется в зарубежном чемпионате.
Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.

"Мы не говорим сейчас ни о каких сценариях. Сейчас он игрок "Динамо". Здесь он не теряется. Уверен, и не будет теряться", - ответил Пивоваров на вопрос о том, не потеряется ли Тюкавин при возможном отъезде в зарубежный чемпионат.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. Всего он принял участие в 178 матчах в различных турнирах и забил 59 мячей. Также в его активе два гола в девяти играх за сборную России.
ФутболСпортКонстантин ТюкавинПавел ПивоваровРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо Москва
 
