В "Динамо" высказались о будущем Тюкавина и возможном отъезде игрока

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил РИА Новости, что нападающий Константин Тюкавин не потеряется в зарубежном чемпионате.
Ранее агент футболиста Алексей Сафонов заявил РИА Новости, что приоритетом для Тюкавина в случае ухода из "Динамо" является чемпионат Испании.
"Мы не говорим сейчас ни о каких сценариях. Сейчас он игрок "Динамо". Здесь он не теряется. Уверен, и не будет теряться", - ответил Пивоваров на вопрос о том, не потеряется ли Тюкавин при возможном отъезде в зарубежный чемпионат.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2021 года. Всего он принял участие в 178 матчах в различных турнирах и забил 59 мячей. Также в его активе два гола в девяти играх за сборную России.