Бабушкина поддержала проведение шахматного турнира среди ветеранов СВО

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина поддержала проведение всероссийского шахматного турнира среди ветеранов спецоперации и боевых действий в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Турнир обсуждали в ходе личного приема жителей Свердловской области, который провела Бабушкина в штабе общественной поддержки.

В числе уральцев, обратившихся к председателю Заксобрания, был ветеран СВО, координатор по Свердловской области всероссийского проекта "Шахматы для СВОих" Андрей Нестеров. Он рассказал о планах проведения в области с 29 июля по 1 августа 2026 года шахматного турнира во Дворце культуры имени В.И. Окунева в Нижнем Тагиле.

"Это очень хорошая идея. Я уверена, что все депутаты ее поддержат. Мы со своей стороны окажем организационное и информационное содействие проведению турнира. Для бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, это – отличная возможность принять участие в шахматном движении и встретиться с боевыми товарищами. Депутаты очень многое делают для оказания мер социальной поддержки ветеранам СВО и членам их семей. И я рада, что есть такие инициативы и сообщества, которые объединяют участников спецоперации", – цитирует пресс-служба Бабушкину.

С 27 апреля среди участников СВО и ветеранов боевых действий стартовал шахматный турнир "Ход Победы", приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Победители региональных поединков примут участие во всероссийском шахматном турнире.

В Свердловской области отборочные соревнования состоятся 6 мая в Нижнем Тагиле в Шахматно-шашечном центре имени Е.Г. Зудова. Участие в них примут спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Серова, Нижней Туры, Невьянска, Новоуральска и других муниципалитетов.

Событие состоится при поддержке фонда "Защитники Отечества", всероссийского проекта "Шахматы для СВОих" и АНО "Шахматный клуб Сергея Карякина", Нижнетагильской шахматной федерации.

За время проведения спецоперации депутаты Заксобрания области приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Среди гарантий – освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры.