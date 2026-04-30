14:10 30.04.2026 (обновлено: 14:14 30.04.2026)
В ЦСКА заверили, что Никитин останется работать главным тренером клуба

Спортдиректор Денисов: ПХК ЦСКА полностью доверяет тренерскому штабу Никитина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Игорь Никитин
Игорь Никитин. Архивное фото
  • Руководство хоккейного клуба ЦСКА полностью доверяет тренерскому штабу Игоря Никитина.
  • Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов заявил о пятилетнем контракте с тренерским штабом Никитина.
  • Игорь Никитин возглавил ЦСКА после того, как в прошлом сезоне привел к трофею ярославский «Локомотив».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководство хоккейного клуба ЦСКА полностью доверяет тренерскому штабу Игоря Никитина, заявил спортивный директор "красно-синих" Денис Денисов.
В прошедшем сезоне ЦСКА проиграл в четвертьфинале Кубка Гагарина, уступив в серии омскому "Авангарду" со счетом 1-4. С июня команду возглавляет Игорь Никитин, который в прошлом сезоне привел к трофею ярославский "Локомотив". Соглашение с ним и его штабом рассчитано до конца сезона-2029/30.
"Пятилетний контракт, который он заключил, - оценка его действий. Есть понимание, куда мы идем, как строить команду. Полностью доверяем тренеру и его штабу на длительный срок", - сказал Денисов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе ЦСКА в соцсети "ВКонтакте".
