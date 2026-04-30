Глава World Triathlon считает, что с российских атлетов нужно снять санкции
14:13 30.04.2026
Глава World Triathlon считает, что с российских атлетов нужно снять санкции

Глава World Triathlon Аримани: атлеты не должны подвергаться никаким санкциям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Международной федерации триатлона (World Triathlon) Фернандес Аримани заявил, что российские атлеты не должны подвергаться санкциям.
  • World Triathlon принял решение о полноценном допуске российских параатлетов и спортсменов на юниорском и молодежном уровне к международным соревнованиям.
  • Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глава Международной федерации триатлона (World Triathlon) Фернандес Аримани заявил, что российские атлеты не должны подвергаться санкциям, а спорт должен играть ключевую роль в объединении мира.
В начале апреля World Triathlon принял решение о полноценном допуске российских параатлетов и спортсменов на юниорском и молодежном уровне к международным соревнованиям. Ранее World Triathlon допускала российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Взрослые триатлонисты РФ продолжают выступать в нейтральном статусе.
«
"В этом вопросе, я считаю, спорт должен играть ключевую роль. Спорт - это единство, спорт - это когда все вместе. Мы должны оставлять любые споры за пределами игрового поля. Когда мы соревнуемся на арене, мы все равны. Именно поэтому мы искренне считаем, что все атлеты имеют одинаковые права и не должны подвергаться никаким санкциям. Конечно, мы понимаем международную ситуацию, и в триатлоне мы следуем рекомендациям Международного олимпийского комитета. Именно так мы движемся вперед", - заявил Аримани на подкасте с руководителем Федерации триатлона России Ксенией Шойгу.
"И, конечно, мы надеемся, что в ближайшем будущем по мере развития событий ситуация изменится. Я считаю, мы движемся в правильном направлении. И мы с нетерпением ждем возможности снова организовывать мероприятия в России. Мы все надеемся, что эти конфликты завершатся, и тогда мы сможем полноценно двигаться дальше", - добавил глава World Triathlon.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
