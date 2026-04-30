Трамп поддержал решение ФИФА об участии Ирана на ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Трамп поддержал решение ФИФА об участии Ирана на ЧМ

Трамп поддержал решение Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино об участии сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года.
  • Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира в марте 2025 года.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино об участии сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведении матчей в Штатах.
"Если Джанни сказал это, я согласен", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
США не требовали от Ирана не приезжать на ЧМ-2026 по футболу, заявил Рубио
24 апреля, 03:58
После вопроса журналиста, что произойдет в случае победы сборной Ирана, он спросил, хорошо ли играет сборная республики.
"Пусть играют хорошо. Вероятно, у них хорошая команда", - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня.
Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира в марте 2025 года. Трамп после начала американских атак говорил о неуместности их участия, Тегеран в ответ потребовал перенести чемпионат. Инфантино на конгрессе ФИФА в Ванкувере в четверг подтвердил участие Ирана в ЧМ-2026.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Иран выступит на ЧМ и проведет свои матчи в США, заявил Инфантино
30 апреля, 20:48
 
ФутболСпортИранТегеран (город)СШАДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
