Трамп поддержал решение ФИФА об участии Ирана на ЧМ

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино об участии сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведении матчей в Штатах.