Трамп поддержал решение ФИФА об участии Ирана на ЧМ

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино об участии сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведении матчей в Штатах.
"Если Джанни сказал это, я согласен", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
После вопроса журналиста, что произойдет в случае победы сборной Ирана, он спросил, хорошо ли играет сборная республики.
"Пусть играют хорошо. Вероятно, у них хорошая команда", - добавил Трамп.