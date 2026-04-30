Тарпищев рассказал, благодаря чему Андреева вышла в финал турнира в Мадриде
19:49 30.04.2026 (обновлено: 20:18 30.04.2026)
Тарпищев рассказал, благодаря чему Андреева вышла в финал турнира в Мадриде

Тарпищев: Андреева вышла в финал турнира в Мадриде благодаря волевым качествам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • Мирра Андреева встретится с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и представляющей Австрию экс-россиянкой Анастасией Потаповой в финале.
  • По мнению Шамиля Тарпищева, у Андреевой больше шансов на победу в финале, если она будет играть в свою силу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Мирра Андреева сумела выдержать трудности в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде против американки Хейли Баптист благодаря волевым качествам, проявленным на фоне усталости, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, обыграла 32-ю ракетку мира Баптист со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Россиянка во второй партии не реализовала матчбол при счете 5:3, затем сама отыграла два сетбола на тай-брейке. В среду Андреевой исполнилось 19 лет.
"Безусловно, результат значимый. При этом Мирра играла на фоне усталости, когда эмоционального заряда не хватает. Но молодец, она волевой игрок, и, конечно, хорошо, что все сложилось, она сделала себе подарок на день рождения. Помогло то, что ее игра подходит против Баптист, до матча ее шансы расценивались выше. Радостное событие, оно поможет Андреевой и в дальнейшем играть на подъеме, особенно с учетом того, что и в парной комбинации она и Диана Шнайдер продолжают бороться за титул. Все это со знаком плюс", - сказал Тарпищев РИА Новости.
В финале Андреева встретится с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и представляющей Австрию экс-россиянкой Анастасией Потаповой. "Если уйти от психологического подтекста, то по игре, конечно, Андреева будет иметь больше шансов на победу. Ей надо сыграть в свою игру", - заключил Тарпищев.
