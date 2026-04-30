Тарпищев рассказал, благодаря чему Андреева вышла в финал турнира в Мадриде

Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, обыграла 32-ю ракетку мира Баптист со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Россиянка во второй партии не реализовала матчбол при счете 5:3, затем сама отыграла два сетбола на тай-брейке. В среду Андреевой исполнилось 19 лет.

"Безусловно, результат значимый. При этом Мирра играла на фоне усталости, когда эмоционального заряда не хватает. Но молодец, она волевой игрок, и, конечно, хорошо, что все сложилось, она сделала себе подарок на день рождения. Помогло то, что ее игра подходит против Баптист, до матча ее шансы расценивались выше. Радостное событие, оно поможет Андреевой и в дальнейшем играть на подъеме, особенно с учетом того, что и в парной комбинации она и Диана Шнайдер продолжают бороться за титул. Все это со знаком плюс", - сказал Тарпищев РИА Новости.