Рейтинг@Mail.ru
Танзания открыта для российских инвестиций в чайную отрасль
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 30.04.2026
Танзания открыта для российских инвестиций в чайную отрасль

Банзи: Танзания приглашает инвесторов из России вкладываться в чайную отрасль

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЧайные листья
Чайные листья - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Чайные листья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танзания открыта для российских инвестиций в чайную отрасль страны.
  • В Танзании выращивают качественный зеленый и черный чай, но стране нужны мощности для производства более сложной продукции, например, чайных смесей.
  • Танзания занимает третье место в Африке по годовому объему производства чая, уступая Руанде и Кении.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Танзания открыта для российских инвестиций в чайную отрасль страны, рассказала РИА Новости глава совета по чаю в танзанийском министерстве сельского хозяйства Беатрис Банзи.
В разговоре на полях прошедшей в Москве выставки "Кофе Чай Какао & ХОРЕКА Экспо" она отметила, что в Танзании выращивают качественный зеленый и черный чай. Однако страна нуждается в мощностях для производства более сложной продукции, например, чайных смесей.
"Мы открыты (для российских инвесторов - ред.). Если они хотят вкладываться и в плантации, и в фабрики, чтобы начать выращивание и производство того чая, который их интересует, это можно организовать", - подчеркнула Банзи.
По информации совета по чаю при Минсельхозе Танзании, эта страна занимает третье место в Африке по годовому объему производства чая, уступая Руанде и Кении. Из данных за 2023 год следует, что на российский рынок тогда поступило лишь 6% всего танзанийского чайного экспорта, общая стоимость этих поставок составила 1,88 миллиарда долларов.
ЭкономикаТанзанияМоскваАфрикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала