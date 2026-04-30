Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танзания открыта для российских инвестиций в чайную отрасль страны.
- В Танзании выращивают качественный зеленый и черный чай, но стране нужны мощности для производства более сложной продукции, например, чайных смесей.
- Танзания занимает третье место в Африке по годовому объему производства чая, уступая Руанде и Кении.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Танзания открыта для российских инвестиций в чайную отрасль страны, рассказала РИА Новости глава совета по чаю в танзанийском министерстве сельского хозяйства Беатрис Банзи.
"Мы открыты (для российских инвесторов - ред.). Если они хотят вкладываться и в плантации, и в фабрики, чтобы начать выращивание и производство того чая, который их интересует, это можно организовать", - подчеркнула Банзи.
По информации совета по чаю при Минсельхозе Танзании, эта страна занимает третье место в Африке по годовому объему производства чая, уступая Руанде и Кении. Из данных за 2023 год следует, что на российский рынок тогда поступило лишь 6% всего танзанийского чайного экспорта, общая стоимость этих поставок составила 1,88 миллиарда долларов.
Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
20 июня 2025, 17:47