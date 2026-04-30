Стало известно, кто рассудит ЦСКА и "Зенит" в 28-м туре РПЛ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева обслужит матч ЦСКА и петербургского "Зенита" в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС),
Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным арбитром выступит Никита Новиков. За систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Роман Галимов.
Другие назначения тура:
1 мая, пятница
"Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва) - Сергей Карасев (VAR - Алексей Сухой);
"Локомотив" (Москва) - "Динамо" (Москва) - Евгений Кукуляк (VAR - Анатолий Жабченко);
2 мая, суббота
"Динамо" (Махачкала) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Василий Казарцев (VAR - Павел Шадыханов);
"Балтика" (Калининград) - "Рубин" (Казань) - Ян Бобровский (VAR - Иван Абросимов);
3 мая, воскресенье
"Сочи" - "Оренбург" - Сергей Цыганок (VAR - Артем Чистяков);
"Акрон" (Тольятти) - "Краснодар" - Евгений Буланов (VAR - Сергей Иванов);
"Ахмат" (Грозный) - "Нижний Новгород" - Сергей Чебан (VAR - Кирилл Левников).