Стало известно, кто рассудит ЦСКА и "Зенит" в 28-м туре РПЛ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева обслужит матч ЦСКА и петербургского "Зенита" в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС),

Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным арбитром выступит Никита Новиков. За систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Роман Галимов.