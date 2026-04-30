Судно с зерном, вызвавшее спор Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Судно с зерном, из-за которого возник скандал в отношениях Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив без захода в порт для разгрузки, выяснило РИА Новости на основе данных Marine Traffic.
По данным сервиса, судно вышло из бухты и взяло курс на юго-запад.
МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.