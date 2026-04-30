Судно с зерном, вызвавшее спор Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив

В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.