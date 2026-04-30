Рейтинг@Mail.ru
Судно с зерном, вызвавшее спор Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 30.04.2026
Судно с зерном, вызвавшее спор Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив

Порт города Хайфа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судно, которое вызвало скандал между Израилем и Украиной, покинуло Хайфский залив без захода в порт для разгрузки.
  • В понедельник Киев обвинил Тель-Авив в закупках зерна, которое, по его утверждениям, собрали в новых регионах России.
  • МИД ближневосточной страны назвал подобные упреки голословными.
  • Сегодня израильская компания "Ценципер" объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с судна Panormitis из-за обеспокоенности по поводу возможного введения санкций ЕС.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Судно с зерном, из-за которого возник скандал в отношениях Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив без захода в порт для разгрузки, выяснило РИА Новости на основе данных Marine Traffic.
По данным сервиса, судно вышло из бухты и взяло курс на юго-запад.
В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста.
МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.
В миреИзраильУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала