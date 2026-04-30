Суд арестовал замначальника УМВД по городу Химки за превышение полномочий

- Суд арестовал заместителя начальника УМВД по городу Химки Юлию Полосухину.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд арестовал замначальника УМВД по городу Химки Юлию Полосухину за превышение должностных полномочий, сообщают суды общей юрисдикции Москвы.
"Суд арестовал заместителя начальника УМВД России по г.о. Химки - начальника Следственного управления, за превышение должностных полномочий. Тверской районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полосухиной Юлии Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
