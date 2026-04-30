Суд взыскал активы с экс-главы московской областной таможни
19:16 30.04.2026
Суд взыскал активы с экс-главы московской областной таможни

Суд взыскал активы на 500 млн руб с экс-главы мособлтаможни Романовского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленоградский суд Москвы взыскал с экс-начальника московской областной таможни Вячеслава Романовского активы на более чем 500 миллионов рублей.
  • Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили и взыскал денежные средства в размере 60 миллионов рублей.
  • Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества Романовского и членов его семьи, так как он, занимая должность начальника таможни, участвовал в предпринимательской деятельности в нарушение законодательства.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы взыскал активы на более чем 500 миллионов рублей с экс-начальника московской областной таможни Вячеслава Романовского, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили. Также суд взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 000 000 рублей и государственную пошлину в размере 900 000 рублей. Решение обращено к немедленному исполнению", - рассказали в пресс-службе.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Жителя Кубани осудили на три года за призыв к ядерному удару по России
Вчера, 18:57
Ранее там уточняли, что что в суд поступил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 56 объектов имущества Романовского и членов его семьи, среди которых жилые и нежилые помещения, земельные участки и автомобили премиум-класса. Общая стоимость активов превысила 500 миллионов рублей.
Из антикоррупционного искового заявления следовало, что Романовский, занимая должность начальника московской областной таможни, приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности в нарушение законодательства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Жительницу Краснодара осудили на 13 лет за финансирование ВСУ
Вчера, 17:32
 
СтавропольМоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
