Суд взыскал активы с экс-главы московской областной таможни

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы взыскал активы на более чем 500 миллионов рублей с экс-начальника московской областной таможни Вячеслава Романовского, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили. Также суд взыскал с ответчиков денежные средства в размере 60 000 000 рублей и государственную пошлину в размере 900 000 рублей. Решение обращено к немедленному исполнению", - рассказали в пресс-службе.
Ранее там уточняли, что что в суд поступил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 56 объектов имущества Романовского и членов его семьи, среди которых жилые и нежилые помещения, земельные участки и автомобили премиум-класса. Общая стоимость активов превысила 500 миллионов рублей.
Из антикоррупционного искового заявления следовало, что Романовский, занимая должность начальника московской областной таможни, приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности в нарушение законодательства.