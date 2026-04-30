14:04 30.04.2026
Суд отказал экс-сенатору Арашукову в иске к колонии "Черный дельфин"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков
Бывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соль-Илецкий суд Оренбуржья отказал Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненный срок за организацию двух убийств, в удовлетворении иска к колонии "Черный дельфин".
  • Экс-сенатор требовал у администрации компенсацию на 100 тысяч рублей за невыдачу заказанных им продуктов.
УФА, 30 апр – РИА Новости. Соль-Илецкий суд Оренбуржья отказал экс-сенатору Рауфу Арашукову в удовлетворении иска на 100 тысяч рублей к колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненное наказание за организацию убийств, сообщили РИА Новости в суде.
Арашуков через суд требовал у администрации колонии "Черный дельфин" компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за невыдачу заказанных им продуктов. Иск рассматривал Соль-Илецкий суд.
"Иск рассмотрен, в удовлетворении требований полностью отказано", - сообщили в суде.
Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику УФСИН региона 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии.
ПроисшествияРоссияОренбургРауф АрашуковРауль
 
 
