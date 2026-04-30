Суд отказал экс-сенатору Арашукову в иске к колонии "Черный дельфин"

Краткий пересказ от РИА ИИ Соль-Илецкий суд Оренбуржья отказал Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненный срок за организацию двух убийств, в удовлетворении иска к колонии "Черный дельфин".

Экс-сенатор требовал у администрации компенсацию на 100 тысяч рублей за невыдачу заказанных им продуктов.

УФА, 30 апр – РИА Новости. Соль-Илецкий суд Оренбуржья отказал экс-сенатору Рауфу Арашукову в удовлетворении иска на 100 тысяч рублей к колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненное наказание за организацию убийств, сообщили РИА Новости в суде.

Арашуков через суд требовал у администрации колонии "Черный дельфин" компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за невыдачу заказанных им продуктов. Иск рассматривал Соль-Илецкий суд.

"Иск рассмотрен, в удовлетворении требований полностью отказано", - сообщили в суде.

Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль . Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова-старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур " Газпрома " на юге России более 4,4 миллиарда рублей.