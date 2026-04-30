Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил отношения США и Европы с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 30.04.2026
Медведев сравнил отношения США и Европы с Россией

Медведев: США более прагматичны в отношениях с Россией, чем Европа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США более прагматичны в отношениях с Россией, чем Европа, заявил Дмитрий Медведевю.
  • По словам Медведева, экономические отношения никто не отменял, и вокруг возможности заработка можно строить отношения с США.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США более прагматичны в отношениях с Россией, чем Европа, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев, чем подходы современных вот этих вот ЕС-овских дегенератов. Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это, в известном смысле, нас как бы укрепляет в уверенности, что с ними можно развивать отношения", - сказал Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Медведев пояснил, в чем он видим прагматизм. "Да, я сказал, что геополитика - это не сделка. Но в то же время экономические отношения никто не отменял. Американцы хотят зарабатывать деньги, они всегда хотят их зарабатывать и на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения", - добавил он.
Администрация США находится между молотом и наковальней, считает Медведев
11:39
 
РоссияСШАЕвропаДмитрий МедведевЕдиная РоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала