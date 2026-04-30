Медведев сравнил отношения США и Европы с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США более прагматичны в отношениях с Россией, чем Европа, заявил Дмитрий Медведевю.
- По словам Медведева, экономические отношения никто не отменял, и вокруг возможности заработка можно строить отношения с США.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США более прагматичны в отношениях с Россией, чем Европа, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Американцы более прагматичные люди, чем современная политика европейцев, чем подходы современных вот этих вот ЕС-овских дегенератов. Они смотрят на наши взаимоотношения под прагматическим углом. Это, в известном смысле, нас как бы укрепляет в уверенности, что с ними можно развивать отношения", - сказал Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Медведев пояснил, в чем он видим прагматизм. "Да, я сказал, что геополитика - это не сделка. Но в то же время экономические отношения никто не отменял. Американцы хотят зарабатывать деньги, они всегда хотят их зарабатывать и на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения", - добавил он.