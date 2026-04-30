11:39 30.04.2026
Администрация США находится между молотом и наковальней, считает Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США находится между молотом и наковальней, считает Дмитрий Медведев.
  • Под молотом Медведев подразумевает конгресс США, а под наковальней — позицию Европы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Администрация США сегодня находится между молотом и наковальней, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"На мой взгляд, американская администрация сейчас находится между молотом и наковальней, где под молотом я подразумеваю конгресс Соединенных Штатов Америки, а под наковальней - позицию Европы", - сказал Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Он подчеркнул, что нахождение администрации США между этими "двумя элементами" делает ее несвободной в своих подходах даже при том, что действующий американский лидер Дональд Трамп говорит, что недоволен Европой.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной
СШАРоссияЕвропаДмитрий МедведевДональд ТрампЕдиная Россия
 
 
