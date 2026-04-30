США предложили другим странам создать альянс по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам создать новый альянс, чтобы возобновить движение судов в Ормузском проливе.
- Коалиция, получившая название Морская коалиция свободы судоходства, будет обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.
ВАШИНГТОН, 30 апр – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает другим странам создать новый альянс, чтобы возобновить движение судов в Ормузском проливе, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского госдепа.
"Эта инициатива, получившая название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct), была подробно изложена во внутренней телеграмме госдепартамента, разосланной во вторник посольствам США, которая призывала американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к нему (альянсу - ред.)", – передает WSJ.
Согласно телеграмме, возглавляемая США коалиция будет обмениваться разведданными, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.
MFC станет совместным проектом госдепартамента и Центрального командования военных сил США, следует из материала издания. Хотя альянс позиционируют как мирную инициативу, дипломатам поручено спрашивать у иностранных коллег, хотели бы те стать "дипломатическим и/или военным партнерами".
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.