ВС США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) запросило переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного удара по Ирану, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.

“В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile — оружия, способного поражать цели на расстоянии более 300 миль ", — говорится в статье.

По словам источника, решение по этому запросу еще не принято. Если запрос все же одобрят, это станет первым развертыванием американской гиперзвуковой ракеты, несмотря на то что она еще не полностью готова к боевому применению, уточнило агентство.

Dark Eagle — оружие класса "земля — земля". Дальность действия ракеты оценивают не менее чем в 2,5 тысячи километров.

ИРИ и Ливана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу для продолжения диалога. Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий противи Ливана.

Далее Вашингтон и Тегеран обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом . Переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.