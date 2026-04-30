Рейтинг@Mail.ru
ВС США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 30.04.2026 (обновлено: 09:23 30.04.2026)
ВС США запросили гиперзвуковое оружие для ударов по Ирану, пишут СМИ

Bloomberg: американская армия запросила гиперзвуковую ракету для ударов по Ирану

© Фото : Public domainИспытание Dark Eagle на мысе Канаверал
Испытание Dark Eagle на мысе Канаверал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская армия запросила переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного удара по Ирану, пишет Bloomberg.
  • Вашингтон пока не одобрил эту заявку.
  • Дальность действия ракеты оценивают не менее чем в 2,5 тысячи километров.
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) запросило переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного удара по Ирану, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.
“В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости ракеты Precision Strike Missile — оружия, способного поражать цели на расстоянии более 300 миль", — говорится в статье.
По словам источника, решение по этому запросу еще не принято. Если запрос все же одобрят, это станет первым развертыванием американской гиперзвуковой ракеты, несмотря на то что она еще не полностью готова к боевому применению, уточнило агентство.
Dark Eagle — оружие класса "земля — земля". Дальность действия ракеты оценивают не менее чем в 2,5 тысячи километров.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу для продолжения диалога. Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против ИРИ и Ливана.
Далее Вашингтон и Тегеран обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом. Переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
Как написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Трамп и его команда скептически отнеслись к идее открыть Ормузский пролив и отложить диалог по ядерной тематике.
В миреИранБлижний ВостокСШАВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала