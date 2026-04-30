США могут сократить свой контингент в Германии, заявил Трамп - РИА Новости, 30.04.2026
01:09 30.04.2026
США могут сократить свой контингент в Германии, заявил Трамп

Трамп: США могут сократить свой контингент в Германии

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии.
  • Такое заявление он сделал после жесткой критики канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии.
"Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп ранее подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
