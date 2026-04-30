США могут сократить свой контингент в Германии, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения своего контингента в Германии.
"Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп ранее подверг жесткой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.