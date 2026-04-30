Мокрого снега в Москве больше не будет, заявила синоптик
13:50 30.04.2026
Мокрого снега в Москве больше не будет, заявила синоптик

Синоптик Паршина: мокрого снега в Москве больше не ожидается

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы. Архивное фото
  • Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что четверг в Москве — последний день, когда будет идти мокрый снег.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Четверг в Москве является последним днем, когда будет идти мокрый снег в Москве, так как больше его не ожидается, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Сегодня в Москве пройдет последний мокрый снег на этой неделе. До девятого мая его точно не ожидается, да и дальше он идти не должен", - рассказала синоптик.
Паршина отметила, что в целом третий месяц весны будет радовать москвичей, несмотря на небольшие осадки в первый день мая.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Синоптик рассказал, какая погода будет в мае в Москве
Вчера, 08:23
 
