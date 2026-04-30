В Подмосковье подросток по указанию неизвестных пытался поджечь военторг

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подросток по указанию неизвестных пытался поджечь магазин в Ступино, его задержали сотрудники Росгвардии, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах СК РФ и подмосковного главка Росгвардии.
В Росгвардии рассказали, что сотрудники Ступинского отдела вневедомственной охраны задержали подростка, подозреваемого в попытке поджога военторга, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Горючую жидкость он разлил в примерочной на футболку и пытался поджечь.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту вовлечения 13-летнего подростка в совершение преступления, а также покушения на совершение поджога магазина (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ, пункт "в" части 3 статьи 150 УК РФ", - сообщили в СК, отметив, что следователь осмотрел место происшествия и провел допросы.
Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступлений.