В Подмосковье подросток по указанию неизвестных пытался поджечь военторг
16:02 30.04.2026 (обновлено: 17:05 30.04.2026)
В Подмосковье подросток по указанию неизвестных пытался поджечь военторг

© СК Подмосковья/MAXПодросток, поджегший военоторг по указанию злоумышленников в Ступино
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подросток по указанию неизвестных пытался поджечь магазин в Ступино, его задержали сотрудники Росгвардии, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах СК РФ и подмосковного главка Росгвардии.
По данным следствия, неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов связались с подростком в Telegram. Обманом и угрозами злоумышленники заставили его купить легковоспламеняющуюся жидкость, которой подросток облил примерочную в магазине на проспекте Победы в Ступино.
"После того, как у подростка разрядился телефон, что лишило злоумышленников возможности давать дальнейшие преступные указания, он рассказал о произошедшем продавцу", - говорится в официальном канале СК РФ на платформе "Макс".
В Росгвардии рассказали, что сотрудники Ступинского отдела вневедомственной охраны задержали подростка, подозреваемого в попытке поджога военторга, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Горючую жидкость он разлил в примерочной на футболку и пытался поджечь.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту вовлечения 13-летнего подростка в совершение преступления, а также покушения на совершение поджога магазина (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ, пункт "в" части 3 статьи 150 УК РФ", - сообщили в СК, отметив, что следователь осмотрел место происшествия и провел допросы.
Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступлений.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)СтупиноСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Telegram
 
 
