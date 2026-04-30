В Подмосковье подросток по указанию неизвестных пытался поджечь военторг

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подросток по указанию неизвестных пытался поджечь магазин в Ступино, его задержали сотрудники Росгвардии, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах СК РФ и подмосковного главка Росгвардии.