14:44 30.04.2026 (обновлено: 18:06 30.04.2026)

Он спас 20 человек из тонущего троллейбуса. Великий подвиг нашего пловца!

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Шаварш Карапетян после специального показа документального фильма "Пловец" в рамках проекта "Олимпийские встречи РИА Новости"
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Популярная фраза о том, что “не все герои носят плащи”, идеально характеризует легендарного советского пловца Шаварша Карапетяна, который помимо блистательных успехов в спорте прославился целым рядом подвигов. Среди них, безусловно, выделяется абсолютно великая история со спасения нескольких десятков человек из тонущего троллейбуса.

Троллейбус и трагедия

Шаварш Карапетян к 23 годам уже был гениальным чемпионом в подводном плавании. Он был многократным чемпионом Советского Союза, обладателем Кубка страны, мировым рекордсменом, 13-кратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом мира. В сентябре 1976 года он вышел на обычную пробежку утром вместе братом и тренером. Дело было неподалеку от Ереванского водохранилища, где и случилась беда.
Мимо бегунов проезжал 15-й троллейбус, причем Шаварш и его компания сразу заметили, что происходит что-то непонятное и нестандартное. Уж больно быстро ехал общественный транспорт, хотя на тот отрезке дороги явно не предполагалась такая скорость. Спустя считанные секунды троллейбус пробил ограждение и рухнул в воду. Когда Карапетян подбежал к краю дороги, то от транспортного средства была видна лишь крыша и “рога”.
Собственно, времени на раздумье не было ни секунды. Либо сейчас, либо никогда. Причем спасение было делом крайне опасным. Мало того, что вода тогда была в районе 13 градусов тепла, так еще и пришлось бы разбивать стекла троллейбуса руками или подручными средствами. Но Карапетян не думал о своей безопасности и просто хотел помочь людям.
© РИА Новости / Олег Макаров | Ереванское озеро. Дорога, с которой 16 сентября 1976 года, потеряв управление, в воду упал троллейбус.
"Мог ведь спасти еще одну жизнь!"

Он нырнул в воду. Как позже Шаварш рассказывал в интервью “Комсомольской правде”, самым сложным было выбить заднее стекло троллейбуса. Пришлось применять ноги, потому что в них было больше силы, и этот метод выглядел гораздо эффективнее. К счастью, у него это довольно быстро получилось, хотя Карапетян получил сильные порезы. Но об этом позже.
Пока же он вытаскивал одного из другим пассажиров троллейбуса из воды, в чем ему помогали брат и тренер. Один сидел в лодке, а другой передавал людей второму, у которого был опыт оказания медицинской помощи. Всего из 92 пассажиров они вытащили 46, 20 из которых удалось спасти и сохранить им жизнь. Карапетян правда до сих пор сожалеет, что не смог сделать больше. Он не останавливался ни на секунду, но ему в конечном счете сказали, что он уже вытаскивает мертвых людей из воды.
“Один раз я вытащил из-под воды подушку от сиденья троллейбуса – я был в пограничном состоянии и не почувствовал, что это не человек. Потом эта подушка мне снилась – мог ведь спасти ещё одну жизнь!" - сокрушался он.
Это был невероятный подвиг, однако последствия для самого Шаварша были критичными. У него обнаружили множество порезов, а из-за долгого нахождения в холодной воде образовалась двусторонняя пневмония. На протяжении двух месяцев врачи отчаянно боролись за его жизнь и, к счастью, смогли спасти героя. Правда о продолжении спортивной карьеры пришлось забыть. Доктора настаивали, что большие физические нагрузки ему противопоказаны. но Карапетян все равно попробовал вернуться в спорт и даже обновил свой же мировой рекорд, но глобально уже не смог бороться за столь высоком уровне.
© РИА Новости / Олег Макаров | Спортсмен Шаварш Карапетян
Другие подвиги

Удивительно, но это был далеко не единственный подобный поступок советского пловца. За два с половиной года до подвига в водохранилище Карапетян предотвратил трагедию с автобусом. Дело было недалеко от спортивной базы Цакадзор в Ереване. В транспортном средстве находилось более 30 человек. В какой-то момент водитель обнаружил проблемы с машиной и решил остановиться на крутом подъеме, однако автобус тут же покатился вниз.
Так вышло, что Карапетян находился ближе всех к шоферу, поэтому он разбил стеклянную перегородку в кабину водителя, взялся за руль и направил автобус в сторону горы, чтобы тот смог затормозить с минимальными последствиями. Просто фантастика, как быстро Шаварш смог сориентироваться. Иначе транспорт попросту улетел бы в ущелье с понятными последствиями.
А еще спустя 10 лет Карапетян был среди участников тушения пожара в Спортивно-концертном комплексе в Ереване, активно помогая пожарным и спасая людей. По ходу дела он получил множественные ожоги и практически месяц находился в больнице.
Кстати, про подвиг с троллейбусом страна узнала лишь спустя шесть после того, как вышла статья в “Комсомолке”. Сам Карапетян всегда призывал не переоценивать его действия, уверяя, что “надо просто быть человеком”. 19 мая Шаваршу Владимировичу исполните 73 года, поэтому хочется пожелать ему крепкого здоровья и поблагодарить за все подвиги.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Шаварш Карапетян несет факел с огнем во время старта эстафеты Олимпийского огня в Москве
Шаварш Карапетян, Ереван
 
