Он спас 20 человек из тонущего троллейбуса. Великий подвиг нашего пловца!

Популярная фраза о том, что “не все герои носят плащи”, идеально характеризует легендарного советского пловца Шаварша Карапетяна, который помимо блистательных успехов в спорте прославился целым рядом подвигов. Среди них, безусловно, выделяется абсолютно великая история со спасения нескольких десятков человек из тонущего троллейбуса.

Троллейбус и трагедия

Шаварш Карапетян к 23 годам уже был гениальным чемпионом в подводном плавании. Он был многократным чемпионом Советского Союза, обладателем Кубка страны, мировым рекордсменом, 13-кратным чемпионом Европы и 17-кратным чемпионом мира. В сентябре 1976 года он вышел на обычную пробежку утром вместе братом и тренером. Дело было неподалеку от Ереванского водохранилища, где и случилась беда.

Мимо бегунов проезжал 15-й троллейбус, причем Шаварш и его компания сразу заметили, что происходит что-то непонятное и нестандартное. Уж больно быстро ехал общественный транспорт, хотя на тот отрезке дороги явно не предполагалась такая скорость. Спустя считанные секунды троллейбус пробил ограждение и рухнул в воду. Когда Карапетян подбежал к краю дороги, то от транспортного средства была видна лишь крыша и “рога”.

Собственно, времени на раздумье не было ни секунды. Либо сейчас, либо никогда. Причем спасение было делом крайне опасным. Мало того, что вода тогда была в районе 13 градусов тепла, так еще и пришлось бы разбивать стекла троллейбуса руками или подручными средствами. Но Карапетян не думал о своей безопасности и просто хотел помочь людям.

"Мог ведь спасти еще одну жизнь!"

Он нырнул в воду. Как позже Шаварш рассказывал в интервью “Комсомольской правде”, самым сложным было выбить заднее стекло троллейбуса. Пришлось применять ноги, потому что в них было больше силы, и этот метод выглядел гораздо эффективнее. К счастью, у него это довольно быстро получилось, хотя Карапетян получил сильные порезы. Но об этом позже.

Пока же он вытаскивал одного из другим пассажиров троллейбуса из воды, в чем ему помогали брат и тренер. Один сидел в лодке, а другой передавал людей второму, у которого был опыт оказания медицинской помощи. Всего из 92 пассажиров они вытащили 46, 20 из которых удалось спасти и сохранить им жизнь. Карапетян правда до сих пор сожалеет, что не смог сделать больше. Он не останавливался ни на секунду, но ему в конечном счете сказали, что он уже вытаскивает мертвых людей из воды.

« “Один раз я вытащил из-под воды подушку от сиденья троллейбуса – я был в пограничном состоянии и не почувствовал, что это не человек. Потом эта подушка мне снилась – мог ведь спасти ещё одну жизнь!" - сокрушался он.

Это был невероятный подвиг, однако последствия для самого Шаварша были критичными. У него обнаружили множество порезов, а из-за долгого нахождения в холодной воде образовалась двусторонняя пневмония. На протяжении двух месяцев врачи отчаянно боролись за его жизнь и, к счастью, смогли спасти героя. Правда о продолжении спортивной карьеры пришлось забыть. Доктора настаивали, что большие физические нагрузки ему противопоказаны. но Карапетян все равно попробовал вернуться в спорт и даже обновил свой же мировой рекорд, но глобально уже не смог бороться за столь высоком уровне.

Другие подвиги

Удивительно, но это был далеко не единственный подобный поступок советского пловца. За два с половиной года до подвига в водохранилище Карапетян предотвратил трагедию с автобусом. Дело было недалеко от спортивной базы Цакадзор в Ереване . В транспортном средстве находилось более 30 человек. В какой-то момент водитель обнаружил проблемы с машиной и решил остановиться на крутом подъеме, однако автобус тут же покатился вниз.

Так вышло, что Карапетян находился ближе всех к шоферу, поэтому он разбил стеклянную перегородку в кабину водителя, взялся за руль и направил автобус в сторону горы, чтобы тот смог затормозить с минимальными последствиями. Просто фантастика, как быстро Шаварш смог сориентироваться. Иначе транспорт попросту улетел бы в ущелье с понятными последствиями.

А еще спустя 10 лет Карапетян был среди участников тушения пожара в Спортивно-концертном комплексе в Ереване, активно помогая пожарным и спасая людей. По ходу дела он получил множественные ожоги и практически месяц находился в больнице.