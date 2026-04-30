17:48 30.04.2026
Названа дата самого "молодого" матча на звание чемпиона мира по шахматам

Матч Гукеша и Синдарова за шахматную корону пройдет с 23 ноября по 17 декабря

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукешем Доммараджу из Индии и претендентом Жавохиром Синдаровым из Узбекистана запланирован на период с 23 ноября по 17 декабря 2026 года, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Отмечается, что предстоящее противостояние станет самым "молодым" матчем за звание чемпиона мира по шахматам - обоим спортсменам на момент начала будет по 20 лет. FIDE открыла процедуру подачи заявок на проведение этого мероприятия. Минимальный призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит 2,5 млн долларов.
14 апреля Синдаров досрочно обеспечил себе победу в шахматном турнире претендентов 2026 года, который прошел в Пафосе (Кипр).
В декабре 2024 года Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в 14-й партии матча за мировую шахматную корону и стал новым чемпионом мира. На момент завоевания титула спортсмену было 18 лет, он стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE и вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.
