Названа дата самого "молодого" матча на звание чемпиона мира по шахматам

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом Гукешем Доммараджу из Индии и претендентом Жавохиром Синдаровым из Узбекистана запланирован на период с 23 ноября по 17 декабря 2026 года, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Отмечается, что предстоящее противостояние станет самым "молодым" матчем за звание чемпиона мира по шахматам - обоим спортсменам на момент начала будет по 20 лет. FIDE открыла процедуру подачи заявок на проведение этого мероприятия. Минимальный призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит 2,5 млн долларов.
В декабре 2024 года Доммараджу обыграл китайца Дин Лижэня в 14-й партии матча за мировую шахматную корону и стал новым чемпионом мира. На момент завоевания титула спортсмену было 18 лет, он стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE и вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.