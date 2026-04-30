Российская шахматистка Горячкина поднялась на пятое место в рейтинге FIDE - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
16:51 30.04.2026
Российская шахматистка Горячкина поднялась на пятое место в рейтинге FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская шахматистка Александра Горячкина поднялась на две позиции и заняла пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).
  • У мужчин рейтинг по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен.
  • Среди россиян лидером рейтинга остается Ян Непомнящий, который опустился на две позиции и теперь занимает 20-е место.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина поднялась на две позиции и заняла пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На ее счету 2536 баллов. Лидером рейтинга по-прежнему остается китаянка Хоу Ифань (2596 баллов). Второе и третье места соответственно занимают ее соотечественницы Лэй Тинцзе (2566) и Цзюй Вэньцзюнь (2559).
Роман Шогджиев - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Российский шахматист в 11 лет стал чемпионом мира по блицу среди юношей
20 апреля, 21:10
Екатерина Лагно (2506) поднялась на одну позицию и занимает 10-ю строчку. Далее в рейтинге идут Полина Шувалова (11; 2502), Анна Шухман (22; 2456), Лея Гарифуллина (31, 2431), Валентина Гунина (47; 2393), Карина Амбарцумова (57; 2385), Ольга Гиря (61; 2380), Алиса Галлямова (73; 2368), Алина Бивол (83; 2361), Анастасия Боднарук (84; 2361) и Екатерина Гольцева (95; 2349).
У мужчин рейтинг по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2840 очков). Вторым идет американец Хикару Накамура (2792), третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана (2788).
Лидер рейтинга среди россиян - Ян Непомнящий, он опустился на две позиции и теперь занимает 20-е место, имея в своем активе 2729 баллов. Россиянин Дмитрий Андрейкин (2710) потерял три позиции и опустился на 31-ю строчку. Далее среди россиян в топ-100 располагаются Андрей Есипенко (41-е место; 2684), Петр Свидлер (43; 2682), Даниил Дубов (61; 2654), Эрнесто Инаркиев (62; 2653), Александр Морозевич (63; 2653), Володар Мурзин (66; 2650), Владислав Артемьев (80; 2641) и Александр Грищук (81; 2641).
Александр Грищук - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Грищук готов играть на Всемирной шахматной олимпиаде, если ФШР пригласит
19 апреля, 19:56
 
