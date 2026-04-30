ЕС приостановил финансирование Сербии из-за политики в судебной системе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз приостановил все выплаты Сербии по плану развития.
- Причина — откат в судебной системе.
БРЮССЕЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз приостановил все финансирование Сербии из-за политики в судебной системе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
Ранее издание Politico писало, что Брюссель хочет лишить Белград помощи в размере 1,5 миллиарда евро из-за связей с Россией.
"На данный момент мы приостановили все выплаты по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку от ЕС", — сказала Косс на конференции во Фрибуре.
Спикер парламента Сербии Ана Брнабич 17 апреля заявила, что депутаты Европарламента от Европейской партии зеленых и представители сербского "Зелено-левого фронта" призвали заморозить фонды Евросоюза на проекты развития страны и направить средства оппозиции.