ЕС приостановил финансирование Сербии из-за политики в судебной системе - РИА Новости, 30.04.2026
20:08 30.04.2026 (обновлено: 21:33 30.04.2026)
ЕС приостановил финансирование Сербии из-за политики в судебной системе

Флаг Сербии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз приостановил все выплаты Сербии по плану развития.
  • Причина — откат в судебной системе.
БРЮССЕЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз приостановил все финансирование Сербии из-за политики в судебной системе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс.
Ранее издание Politico писало, что Брюссель хочет лишить Белград помощи в размере 1,5 миллиарда евро из-за связей с Россией.
«

"На данный момент мы приостановили все выплаты по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку от ЕС", — сказала Косс на конференции во Фрибуре.

Спикер парламента Сербии Ана Брнабич 17 апреля заявила, что депутаты Европарламента от Европейской партии зеленых и представители сербского "Зелено-левого фронта" призвали заморозить фонды Евросоюза на проекты развития страны и направить средства оппозиции.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Вучич один из немногих, кто понимает масштаб кризиса в ЕС, заявил Дмитриев
Вчера, 18:23
 
