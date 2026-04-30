10:16 30.04.2026
"Ошеломляюще". Заявление сенатора об Украине вызвало недоумение в США

Дэвиса поразило заявление сенатора Макконнелла об Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал Макконнелла за слепую поддержку конфликта на Украине и отсутствие дипломатических усилий для прекращения боевых действий.
  • Он добавил, что сенатор хочет отправить больше оружия Киеву, не имея представления, как это повлияет на положение дел на фронте.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис поразился заявлению сенатора Митча Макконнелла об Украине.

Накануне политик возмутился, что три месяца назад Конгресс одобрил увеличение помощи Украине, но кто-то в Пентагоне удерживает выделенные средства.
"Ошеломляюще видеть, как <...> высокопоставленные американские лидеры, такие как сенатор Макконнелл, все еще слепо поддерживают войну, в которой Украина не может победить", — говорится в публикации в соцсети X.

Дэвис добавил, что все, о чем сенатор заботится, — это отправить больше американских денег, больше оружия и больше боеприпасов на Украину, не имея ни малейшего представления о том, повлияет ли это на ведение конфликта.

Подполковник раскритиковал Макконнелла за то, что тот за все время конфликта не предпринял каких-либо дипломатический усилий для прекращения боевых действий.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.
