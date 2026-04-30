Семин поддержал Карпина в вопросе вызова большого числа игроков в сборную

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что считает правильным в отсутствие официальных игр приглашать в национальную команду большое количество футболистов.
В марте сборная России провела два товарищеских матча: с командой Никарагуа в Краснодаре (3:1) и с командой Мали (0:0) в Санкт-Петербурге. На мартовские сборы в окончательный состав сборной вошел 31 игрок, включая пять вратарей.
"В сборную попадают футболисты, которые достойно демонстрируют себя в чемпионате страны. Никого не обделяют. На мой взгляд, все сильнейшие футболисты вызываются в команду. Да, большое количество игроков, и это правильно. Пока нет официальных матчей, можно посмотреть больше кандидатов. Думаю, что в матче с Египтом (28 мая в Каире) мы увидим стартовый и основной состав. И не будет никаких вопросов. Опять же, пока есть время, почему бы не посмотреть на сборную в разных составах, с разными игроками. Когда все снова станет официально, тогда будет четкая группа футболистов, четкая основа", - сказал Семин.
Международная федерация футбола (ФИФА) объединит сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в 2026 году. В период с 21 сентября по 6 октября национальные команды смогут провести до четырех матчей. Ноябрьский перерыв выпадет на 9-17 ноября. Во время международных пауз матчи клубных соревнований не проводятся.
"Вполне понятное изменение со стороны ФИФА. Они пытаются разгрузить игроков, чтобы не так часто их выдергивать и не перегружать календарь. Будет интересно последить за национальными командами на протяжении такого длительного отрезка", - пояснил собеседник агентства.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.