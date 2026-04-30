Семак сообщил, что ЦСКА выйдет с дополнительной мотивацией на "Зенит" - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
14:00 30.04.2026 (обновлено: 14:10 30.04.2026)
Семак сообщил, что ЦСКА выйдет с дополнительной мотивацией на "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У игроков "Зенита" нет недооценки ЦСКА, заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
  • Матч между командами 2 мая будет для ЦСКА дополнительной мотивацией на фоне неудач, добавил он.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что у футболистов команды нет недооценки ЦСКА, для которого матч с петербуржцами будет дополнительной мотивацией прервать неудачную серию в чемпионате России по футболу.
Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 2 мая в Москве. ЦСКА не может победить в чемпионате на протяжении четырех игр и с 45 очками занимает шестое место в таблице, "Зенит" (59 очков) идет вторым.
"Это спорт. Я думаю, что они прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения - команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, игры против "Зенита" для всех - это дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего, ради кого играть, и я не сомневаюсь, что этот матч они проведут на максимуме своих возможностей", - приводит слова Семака сайт "Зенита".
ФутболСпортРоссияМоскваЗенитСергей СемакПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
