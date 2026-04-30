Семак сообщил, что ЦСКА выйдет с дополнительной мотивацией на "Зенит"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что у футболистов команды нет недооценки ЦСКА, для которого матч с петербуржцами будет дополнительной мотивацией прервать неудачную серию в чемпионате России по футболу.