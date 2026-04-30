Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали легенды о медведях на Сахалине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 30.04.2026
Путину рассказали легенды о медведях на Сахалине

Кафкан: народы Сахалина выращивали медведей и относились к ним как к божеству

© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На встрече с представителями коренных малочисленных народов России экскурсовод Андрей Кафкан рассказал Путину о традициях народов Сахалина, связанных с выращиванием медведей.
  • По словам Кафкана, народы Сахалина выращивали медведей до определенного возраста, кормили лучшей едой и относились к ним как к божеству.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Народы Сахалина выращивали медведей до определенного возраста, кормили лучшей едой и относились к ним как к божеству, рассказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным экскурсовод, сотрудник Сахалинского туристического информационного центра "ГоуСахалин" Андрей Кафкан, по национальности являющийся нивхом.
В четверг Путин приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
"У народов Сахалина была, скажем так, история по выращиванию медведей... Медведей выращивали в специальных медвежьих срубах, медвежьих клетках. То есть, если медведь - мальчик, его растили до трех лет, если девочка, то до четырех. И потом медведь, соответственно, ритуально убивался, но не надо думать, что медведь это жертва", - рассказал Кафкан Путину.
"Медведь - это и есть божество, которое временно спустилось в мир людей погостить, посмотреть, как люди живут", - отметил он.
Экскурсовод добавил, что люди относились к медведю с большим почтением, кормили лучшей едой, а при смерти прощались, как с близким родственником.
Путин отметил красоту Камчатского края
Вчера, 16:05
 
СахалинРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала