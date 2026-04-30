Путину рассказали легенды о медведях на Сахалине

Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Народы Сахалина выращивали медведей до определенного возраста, кормили лучшей едой и относились к ним как к божеству, рассказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным экскурсовод, сотрудник Сахалинского туристического информационного центра "ГоуСахалин" Андрей Кафкан, по национальности являющийся нивхом.

В четверг Путин приехал в столичный " Манеж ", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России

"У народов Сахалина была, скажем так, история по выращиванию медведей... Медведей выращивали в специальных медвежьих срубах, медвежьих клетках. То есть, если медведь - мальчик, его растили до трех лет, если девочка, то до четырех. И потом медведь, соответственно, ритуально убивался, но не надо думать, что медведь это жертва", - рассказал Кафкан Путину.

"Медведь - это и есть божество, которое временно спустилось в мир людей погостить, посмотреть, как люди живут", - отметил он.