Сафонова не включили в список претендентов на звание лучшего вратаря Лиги 1

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в число претендентов на приз лучшему вратарю сезона в высшем дивизионе чемпионата Франции, список которых опубликован на официальной странице Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP) в соцсети X.
Пятерку претендентов составили Доминик Грейф ("Лион"), Эрве Коффи ("Анже"), Майк Пендерс ("Страсбур"), Робен Риссер ("Ланс") и Брис Самба ("Ренн").
Как отмечает RMC Sport, россиянин не мог быть номинирован на награду, поскольку не провел в чемпионате 15 матчей к 24 апреля.
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел 13 матчей, пропустил 12 мячей и 7 раз отыграл на ноль.