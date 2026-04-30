Сафонова не включили в список претендентов на звание лучшего вратаря Лиги 1

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в число претендентов на приз лучшему вратарю сезона в высшем дивизионе чемпионата Франции, список которых опубликован на официальной странице Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP) в соцсети X.

Как отмечает RMC Sport, россиянин не мог быть номинирован на награду, поскольку не провел в чемпионате 15 матчей к 24 апреля.