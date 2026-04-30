Рейтинг@Mail.ru
Сафонова не включили в список претендентов на звание лучшего вратаря Лиги 1 - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:45 30.04.2026
Сафонова не включили в список претендентов на звание лучшего вратаря Лиги 1

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вошел в число претендентов на приз лучшему вратарю сезона в высшем дивизионе чемпионата Франции.
  • В список претендентов вошли Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендерс («Страсбур»), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»).
  • Сафонов не мог быть номинирован на награду, так как не провел в чемпионате 15 матчей к 24 апреля.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в число претендентов на приз лучшему вратарю сезона в высшем дивизионе чемпионата Франции, список которых опубликован на официальной странице Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP) в соцсети X.
Пятерку претендентов составили Доминик Грейф ("Лион"), Эрве Коффи ("Анже"), Майк Пендерс ("Страсбур"), Робен Риссер ("Ланс") и Брис Самба ("Ренн").
Как отмечает RMC Sport, россиянин не мог быть номинирован на награду, поскольку не провел в чемпионате 15 матчей к 24 апреля.
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел 13 матчей, пропустил 12 мячей и 7 раз отыграл на ноль.
ФутболСпортФранцияЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Матвей СафоновДоминик ГрейфЭрвен КоффиПари Сен-Жермен (ПСЖ)АнжеСтрасбур
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала