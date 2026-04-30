Агент рассказал о конкуренции в "ПСЖ"
14:07 30.04.2026 (обновлено: 14:11 30.04.2026)
Агент рассказал о конкуренции в "ПСЖ"

Агент Барбоза: "ПСЖ" доверяет вратарю Сафонову, он выиграл конкуренцию у Шевалье

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что тренерский штаб «ПСЖ» доверяет российскому вратарю Матвею Сафонову.
  • Матвей Сафонов выиграл конкуренцию у Шевалье и играет в основном составе «ПСЖ».
  • По мнению Барбозы, «ПСЖ» ищет нового вратаря, так как недоволен Шевалье.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что тренерский штаб "ПСЖ" доверяет российскому вратарю Матвею Сафонову.
Во вторник "ПСЖ" дома со счетом 5:4 обыграл "Баварию" в первой полуфинальной встрече главного еврокубка. Сафонов провел полный матч, отразил несколько ударов, но пропустил четыре гола. Голкипер немецкой команды Мануэль Нойер не отразил ни одного удара и пропустил пять - такое случилось в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2000 года.
"Матвей Сафонов имеет доверие со стороны главного тренера, поэтому он и играет в основном составе. В этом сезоне он, безусловно, выиграл конкуренцию у Шевалье. Думаю, будет играть все игры, особенно в Лиге чемпионов", - сказал Барбоза.
"Возможно, "ПСЖ" ищет нового вратаря, потому что недовольны Шевалье. Вероятно, он сам не хочет оставаться (в клубе). С этой точки зрения, им нужен еще вратарь", - добавил он.
