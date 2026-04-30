МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пятнадцатая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В четвертьфинальном матче действующий чемпион "Мастерса" в Мадриде проиграл бельгийскому теннисисту Александру Блоксу (69-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.
В полуфинале Блокс сыграет против победителя встречи Флавио Коболли (Италия, 13) - Александр Зверев (Германия, 3).