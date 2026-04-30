10:08 30.04.2026 (обновлено: 10:14 30.04.2026)
Россия заинтересована в переговорном процессе по Украине, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
  • Россия заинтересована в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
  • Позицию о заинтересованности в переговорах Путин подтвердил в телефонном разговоре с Трампом, сообщил Лавров.
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе пониманий, достигнутых с США, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий, вчера в телефонном разговоре с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом президент (России Владимир - ред.) Путин подтвердил эту нашу позицию", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
