Россия заинтересована в переговорном процессе по Украине, заявил Лавров

АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе пониманий, достигнутых с США, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий, вчера в телефонном разговоре с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом президент (России Владимир - ред.) Путин подтвердил эту нашу позицию", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.