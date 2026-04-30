Москва считает принадлежность новых регионов очевидной, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва считает принадлежность регионов Донбасса и Новороссии очевидной и не подлежащей оспариванию, Киев пока считает иначе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что наши регионы очевидны, их принадлежность очевидна, не подлежит какому-либо оспариванию. Киевский режим пока считает обратное", - подчеркнул представитель Кремля.