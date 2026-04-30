Федерация спортивных журналистов России высказалась о поведении Разина

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федерация спортивных журналистов России раскритиковала поведение главного тренера магнитогорского "Металлурга" Андрея Разина и призвала Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать оценку его словам в адрес корреспондента на пресс-конференции.

"В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина - это неуважение к лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК "Металлург" и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина", - отметили в организации.