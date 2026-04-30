Федерация спортивных журналистов России высказалась о поведении Разина
10:40 30.04.2026 (обновлено: 11:19 30.04.2026)
Федерация спортивных журналистов России высказалась о поведении Разина

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин
Главный тренер ХК "Металлург" Андрей Разин. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Федерация спортивных журналистов России раскритиковала поведение главного тренера магнитогорского "Металлурга" Андрея Разина и призвала Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать оценку его словам в адрес корреспондента на пресс-конференции.
В понедельник магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" во втором матче полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 4:2, сравняв счет в серии. Разин на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот. По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию.
"27 апреля тренер ХК "Металлург" Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции позволил себе неэтичное поведение в отношении одного из наших коллег. Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями", - говорится в заявлении.
"В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина - это неуважение к лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК "Металлург" и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина", - отметили в организации.
