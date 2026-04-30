Ранее "Союз-5" была известна под другими именами, в том числе "Энергия-К", "Феникс" и "Иртыш".

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Роскосмос" показал видео первого пуска ракеты "Союз-5", ролик опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

Ракета стартовала в 21.00 мск с Байконура.

На видео видно, как ракета отрывается от стартового стола и устремляется вверх.

Слышно, как диктор на стартовой площадке объявляет "контакт подъема" - команду, свидетельствующую о старте, после чего говорит о выходе на полный режим и о том, что параметры ракеты в норме.

"Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая будет летать с площадки, ранее использовавшейся для пусков ракет "Зенит" на Байконуре. В рамках проекта "Байтерек" Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.

Изначально первый пуск планировался во второй половине 2022 года, но неоднократно переносился.