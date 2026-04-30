Россия провела первый пуск новой ракеты "Союз-5"

Краткий пересказ от РИА ИИ Ракета "Союз-5" штатно стартовала с космодрома Байконур.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Испытательный пуск ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур прошел штатно, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

« "В 21:00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний", — говорится в публикации

"Союз-5" — новая ракета среднего класса. В рамках проекта "Байтерек" Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов назвал пуск особенным: ракета оснащена самым мощным жидкостным двигателем в мире. Грузоподъемность составляет 17 тонн, также она обладает высокой точностью выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту.

"Союз-5", как подчеркнул Баканов, позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что положительно скажется на экономике запусков аппаратов. Кроме того, совместный с Казахстаном проект откроет новые рабочие места в обеих странах.

Изначально первый пуск планировался во второй половине 2022 года, но неоднократно переносился. В конце 2025-го сообщалось, что ракета собрана и готова к пуску, но надо провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования.