Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, кому в Москве платят больше миллиона рублей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 30.04.2026
Исследование показало, кому в Москве платят больше миллиона рублей

РИА Новости: директора по информационной безопасности получают миллион рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга получают зарплату до 1,3 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно.
  • Медианная зарплата специалистов в сфере информационной безопасности составляет 520 тысяч рублей в Москве и 500 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга получают зарплату более миллиона рублей, следует из результатов исследования сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Зарплата директоров по информационной безопасности в IT-компаниях в Москве и Санкт-Петербурге при максимальных предложениях достигает до 1,3 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно", - говорится в исследовании.
Уточняется, что медианная зарплата специалистов в этой сфере составляет 520 тысяч рублей в Москве и 500 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. За последний год число вакансий в сфере информационной безопасности увеличилось на 24% на фоне снижения числа вакансий в ИТ в целом на 18%.
По словам проектного менеджера консалтинговой компании The Edgers Полины Кухто, на рынке не хватает директоров по информационной безопасности, которые умеют связывать киберриски с задачами в сфере бизнеса. В связи с этим возникает разрыв между ожиданиями руководства и реальной ролью этой функции.
"Если его (разрыв - ред.) не сокращать, киберриски будут обсуждаться на уровне совета директоров, но сама функция безопасности так и останется в техническом контуре - без полноценного влияния на стратегические решения", - резюмировала Кухто.
Исследование проводилось с января по апрель 2026 года. Данные приведены в годовом сравнении.
МоскваСанкт-ПетербургРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала