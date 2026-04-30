Исследование показало, кому в Москве платят больше миллиона рублей

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга получают зарплату более миллиона рублей, следует из результатов исследования сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Зарплата директоров по информационной безопасности в IT-компаниях в Москве Санкт-Петербурге при максимальных предложениях достигает до 1,3 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно", - говорится в исследовании.

Уточняется, что медианная зарплата специалистов в этой сфере составляет 520 тысяч рублей в Москве и 500 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. За последний год число вакансий в сфере информационной безопасности увеличилось на 24% на фоне снижения числа вакансий в ИТ в целом на 18%.

По словам проектного менеджера консалтинговой компании The Edgers Полины Кухто, на рынке не хватает директоров по информационной безопасности, которые умеют связывать киберриски с задачами в сфере бизнеса. В связи с этим возникает разрыв между ожиданиями руководства и реальной ролью этой функции.

"Если его (разрыв - ред.) не сокращать, киберриски будут обсуждаться на уровне совета директоров, но сама функция безопасности так и останется в техническом контуре - без полноценного влияния на стратегические решения", - резюмировала Кухто.