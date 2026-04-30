Силы ПВО сбили над Россией 189 украинских дронов за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 189 украинских беспилотников над 14 регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Они сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, уточнили в МО РФ.