Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила один беспилотный летательный аппарат в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
По предварительным данным, разрушений на земле не зафиксировано, уточнил глава региона.
