Путину рассказали о дагестанском учителе, который не хочет уходить с СВО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о действующем дагестанском депутате, учителе математики и физики, который отправился в зону СВО и не хочет оттуда уходить.

По словам Аскендерова, уже четверть действующих депутатов дагестанского Народного собрания приняла участие в спецоперации, при этом один из них до сих находится в зоне СВО и не собирается уходить.