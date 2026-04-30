Путину рассказали о дагестанском учителе, который не хочет уходить с СВО
18:54 30.04.2026
Путину рассказали о дагестанском учителе, который не хочет уходить с СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал Владимиру Путину о депутате, учителе математики и физики, который отправился в зону СВО и не хочет оттуда уходить.
  • По словам Аскендерова, уже четверть действующих депутатов дагестанского Народного собрания приняла участие в спецоперации.
  • Учитель и депутат заявил, что поехал в зону СВО из-за увиденного им "откровенного фашизма" на другой стороне.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о действующем дагестанском депутате, учителе математики и физики, который отправился в зону СВО и не хочет оттуда уходить.
По словам Аскендерова, уже четверть действующих депутатов дагестанского Народного собрания приняла участие в спецоперации, при этом один из них до сих находится в зоне СВО и не собирается уходить.
"Причем, хочу сказать, он учитель математики и физики... У меня был к нему вопрос, он пошел с первого дня, - какой мотив? Знаете, говорит: "Я поехал сюда с гуманитарной помощью и увидел там откровенный фашизм, на той стороне... Говорит: "Увидел настоящий фашизм и не мог этого допустить, чтобы он попал сюда", - рассказал Аскендеров на встрече Путиным.
Он уточнил, что боец является действующим депутатом, иногда приезжает в отпуск. Президент, в свою очередь, попросил Аскендерова передать бойцу привет.
