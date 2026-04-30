Путин передал привет дагестанскому депутату, который воюет в зоне СВО - РИА Новости, 30.04.2026
18:50 30.04.2026 (обновлено: 22:49 30.04.2026)
Путин передал привет дагестанскому депутату, который воюет в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин передал привет депутату Народного собрания Дагестана, который воюет в зоне СВО.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет депутату Народного собрания Дагестана, который воюет в зоне СВО.
Путин в четверг провел встречу с представителями Народного собрания Дагестана, чтобы обсудить кандидатуры нового главы республики.
На встрече представители Народного собрания Дагестана рассказали Путину, что один из дагестанских депутатов - школьный учитель не хочет уходить из зоны спецоперации, чтобы продолжить борьбу с фашизмом.
"Он до сих пор действующий депутат?", - уточнил глава государства и получил утвердительный ответ от представителей парламента Дагестана.
"Привет ему передавайте", - добавил глава государства.
