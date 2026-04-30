Путин передал привет дагестанскому депутату, который воюет в зоне СВО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал привет депутату Народного собрания Дагестана, который воюет в зоне СВО.
На встрече представители Народного собрания Дагестана рассказали Путину, что один из дагестанских депутатов - школьный учитель не хочет уходить из зоны спецоперации, чтобы продолжить борьбу с фашизмом.
"Он до сих пор действующий депутат?", - уточнил глава государства и получил утвердительный ответ от представителей парламента Дагестана.
"Привет ему передавайте", - добавил глава государства.