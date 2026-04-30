Путин пообещал внимательно смотреть за работой нового руководства Дагестана
18:45 30.04.2026

Путин пообещал внимательно смотреть за работой нового руководства Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что будет внимательно следить за работой нового руководства Республики Дагестан.
  • На встрече с представителями Дагестана депутаты предложили кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики, и президент поддержал это предложение.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет внимательно смотреть за работой нового руководства Республики Дагестан.
Путин в четверг в Кремле встретился с представителями Дагестана, в числе участников встречи были депутаты Народного собрания Дагестана, а также глава Махачкалы Джамбулат Салавов. Президент предложил им обсудить в том числе кадровые вопросы.
"Депутаты собрания, парламент Республики должны будут оценивать работу. И я в Москве, здесь буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.
Президент выразил надежду на высокую эффективность новой команды во многих вопросах.
Главу Дагестана избирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия Народного собрания.
В ходе встречи депутаты предложили кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики. Президент поддержал это предложение.
