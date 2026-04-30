Путин пообещал внимательно смотреть за работой нового руководства Дагестана

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет внимательно смотреть за работой нового руководства Республики Дагестан.
"Депутаты собрания, парламент Республики должны будут оценивать работу. И я в Москве, здесь буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда", - сказал Путин в ходе встречи с представителями Республики Дагестан.
Президент выразил надежду на высокую эффективность новой команды во многих вопросах.
Главу Дагестана избирают депутаты Народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия Народного собрания.
В ходе встречи депутаты предложили кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики. Президент поддержал это предложение.