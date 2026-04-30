Путин отметил отзывчивость всех россиян в ситуации с паводком в Дагестане - РИА Новости, 30.04.2026
18:43 30.04.2026
Путин отметил отзывчивость всех россиян в ситуации с паводком в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил отзывчивость всех россиян в ситуации с паводком в Дагестане.
  • Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал Путину о помощи, которую оказывает вся страна после паводков.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил отзывчивость всех россиян в ситуации с паводком в Дагестане.
Глава государства в четверг встретился с представителями Республики Дагестан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин призвал снизить бюрократию при компенсации пострадавшим в Дагестане
Вчера, 18:18
Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал Путину, что вся Россия откликнулась, чтобы помочь Дагестану после паводков. Он особенно отметил, что его тронула история, где бабушка, ленинградская блокадница принесла вязаные носки в качестве помощи.
"Да, конечно, согласен с вами, согласен полностью. Заур Асевович, вы правы. И то, что на улице, на дороге появилось столько людей, это, честно говоря, это радует, но даже не удивляет. Дагестанцы такие люди, ну а все Россия у нас. Это вся Россия такая", - сказал Путин в ходе встречи.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин прокомментировал компенсации пострадавшим от паводков в Дагестане
Вчера, 18:17
 
