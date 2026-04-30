МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил отзывчивость всех россиян в ситуации с паводком в Дагестане.
Глава государства в четверг встретился с представителями Республики Дагестан.
"Да, конечно, согласен с вами, согласен полностью. Заур Асевович, вы правы. И то, что на улице, на дороге появилось столько людей, это, честно говоря, это радует, но даже не удивляет. Дагестанцы такие люди, ну а все Россия у нас. Это вся Россия такая", - сказал Путин в ходе встречи.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.