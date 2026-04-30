Путин прокомментировал компенсации пострадавшим от паводков в Дагестане

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решения о компенсациях пострадавшим от паводка в Дагестане в случае сомнений нужно принимать в пользу людей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей", - сказал глава государства в ответ Салавову.