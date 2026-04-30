18:17 30.04.2026 (обновлено: 22:50 30.04.2026)
Путин прокомментировал компенсации пострадавшим от паводков в Дагестане

Путин: помощь пострадавшим от паводков в Дагестане должна быть в пользу людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка в Дагестане в случае сомнений нужно принимать в пользу людей.
  • Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решения о компенсациях пострадавшим от паводка в Дагестане в случае сомнений нужно принимать в пользу людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг в Кремле Путин встретился с представителями Республики Дагестан. В ходе встречи мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. Тогда администрация старается помочь в решении проблем, связанных с документацией.
"Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей", - сказал глава государства в ответ Салавову.
Республика ДагестанНаводнение в ДагестанеРоссияМахачкалаВладимир ПутинОбщество
 
 
