Путин прокомментировал компенсации пострадавшим от паводков в Дагестане

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Решения о компенсациях пострадавшим от паводка в Дагестане в случае сомнений нужно принимать в пользу людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг в Кремле Путин встретился с представителями Республики Дагестан. В ходе встречи мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка принимаются своевременно, но в отдельных случаях могут возникнуть отказы. Тогда администрация старается помочь в решении проблем, связанных с документацией.
"Есть очень простое правило: при всех сомнениях решения нужно принимать в пользу людей", - сказал глава государства в ответ Салавову.