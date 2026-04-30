Путин обсудит с главой МЧС вопрос возмещения жилья пострадавшим в Дагестане

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 30.04.2026 (обновлено: 18:36 30.04.2026)
Путин обсудит с Куренковым вопрос возмещения жилья пострадавшим в Дагестане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой МЧС Александром Куренковым и членами кабмина России вопрос возмещения жилья пострадавшим от паводка жителям Дагестана.
  • Он отметил важность оказания помощи тем пострадавшим гражданам Дагестана, кто не успел своевременно оформить свое жилье.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой МЧС Александром Куренковым и членами кабмина РФ вопрос возмещения жилья пострадавшим от паводка жителям Дагестана.
Глава государства отметил важность оказания помощи тем пострадавшим гражданам Дагестана, кто не успел своевременно оформить свое жилье.
"Если нужно вносить какие-то изменения в нормативную базу, в нормативные документы, давайте это сделаем, и как можно быстрее. Сформулируйте какое-то видение. Я обязательно Куренкову скажу и скажу другим членам правительства в Москве, чтобы они тоже предложили свои решения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями республики.
В то же время российский лидер подчеркнул, что ждет предложений и от органов местного самоуправления.
Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика ДагестанАлександр КуренковНаводнение в ДагестанеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала