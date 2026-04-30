Путин обсудит с главой МЧС вопрос возмещения жилья пострадавшим в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой МЧС Александром Куренковым и членами кабмина России вопрос возмещения жилья пострадавшим от паводка жителям Дагестана.
- Он отметил важность оказания помощи тем пострадавшим гражданам Дагестана, кто не успел своевременно оформить свое жилье.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой МЧС Александром Куренковым и членами кабмина РФ вопрос возмещения жилья пострадавшим от паводка жителям Дагестана.
Глава государства отметил важность оказания помощи тем пострадавшим гражданам Дагестана, кто не успел своевременно оформить свое жилье.
"Если нужно вносить какие-то изменения в нормативную базу, в нормативные документы, давайте это сделаем, и как можно быстрее. Сформулируйте какое-то видение. Я обязательно Куренкову скажу и скажу другим членам правительства в Москве, чтобы они тоже предложили свои решения", - сказал Путин в ходе встречи с представителями республики.
В то же время российский лидер подчеркнул, что ждет предложений и от органов местного самоуправления.