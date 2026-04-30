Путин обсудит с главой МЧС вопрос возмещения жилья пострадавшим в Дагестане

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой МЧС Александром Куренковым и членами кабмина РФ вопрос возмещения жилья пострадавшим от паводка жителям Дагестана.

В то же время российский лидер подчеркнул, что ждет предложений и от органов местного самоуправления.