Путин поддержал выдвижение Рамазанова на пост главы правительства Дагестана - РИА Новости, 30.04.2026
18:06 30.04.2026 (обновлено: 19:32 30.04.2026)
Путин поддержал выдвижение Рамазанова на пост главы правительства Дагестана

  • Владимир Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана.
  • Его кандидатуру на пост председателя правительства республики предложили депутаты Народного собрания.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана.
Путин в четверг в Кремле встретился с представителями Дагестана, в числе участников встречи были депутаты Народного собрания Дагестана, а также глава Махачкалы Джамбулат Салавов. Президент предложил им обсудить в том числе кадровые вопросы.
Депутаты предложили кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства республики.
"Пожалуйста, я не против. Давайте так и сделаем", - отреагировал Путин.
Рамазанов сейчас работает в должности заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Путин отметил, что он неплохо показал себя в ходе ликвидации последствий паводков в республике.
"Человек деятельный, он родом из Дагестана, и в правоохранительных органах поработал, и сейчас на Дальнем Востоке работал, в целом с работой всегда справлялся", - добавил президент.
В ходе встречи Путин напомнил, что срок полномочий главы Дагестана Сергея Меликова заканчивается в сентябре, он переходит на другую работу. Представители республики предложили кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы региона. Президент его кандидатуру поддержал.
Главу Дагестана избирают депутаты Народного Собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом Российской Федерации. Председатель правительства Дагестана назначается главой республики с согласия Народного Собрания.
