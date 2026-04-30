Путин поддержал выдвижение Рамазанова на пост главы правительства Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана.

Путин в четверг в Кремле встретился с представителями Дагестана , в числе участников встречи были депутаты Народного собрания Дагестана, а также глава Махачкалы Джамбулат Салавов. Президент предложил им обсудить в том числе кадровые вопросы.

Депутаты предложили кандидатуру Рамазанова на пост председателя правительства республики.

"Пожалуйста, я не против. Давайте так и сделаем", - отреагировал Путин.

Рамазанов сейчас работает в должности заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Путин отметил, что он неплохо показал себя в ходе ликвидации последствий паводков в республике.

"Человек деятельный, он родом из Дагестана, и в правоохранительных органах поработал, и сейчас на Дальнем Востоке работал, в целом с работой всегда справлялся", - добавил президент.

В ходе встречи Путин напомнил, что срок полномочий главы Дагестана Сергея Меликова заканчивается в сентябре, он переходит на другую работу. Представители республики предложили кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы региона. Президент его кандидатуру поддержал.